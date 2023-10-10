Не последняя попытка России возвратиться в большой футбол: в УАФ отреагировали на решение УЕФА

Украинская ассоциация футбола прокомментировала решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России к соревнованиям. Без сильной поддержки европейских стран было бы трудно добиться такого результата.

Руководство УЕФА решило не портить отношения с европейскими ассоциациями, выступившими против возвращения России в большой футбол. Чтобы погасить недовольство, Исполком УЕФА оперативно отменил допуск страны-агрессорки.

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Страна-террорист должна нести ответственность за преступления

Таким образом, российские сборные и клубы продолжают оставаться в полной изоляции из-за кровавой войны, которую развязало руководство РФ против Украины.

Украинская ассоциация футбола отреагировала на последнее решение УЕФА и поблагодарила страны, которые решительно выступили против возвращения России.

Мы благодарны всем нашим европейским партнерам, поддержавшим наш протест против допуска росссийских команд. Важно, чтобы страна-террорист несла полную ответственность за свои преступления, в том числе в футбольном мире. Компромиссов в этом вопросе быть не должно. Мы должны понимать, что это может быть не последняя попытка России вернуть свои позиции на международной футбольной арене. Поэтому мы готовы в случае необходимости и дальше бороться за продление изоляции РФ,

– говорится в заявлении первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Напомним, что из-за возвращения юношеских сборных России в отборочные соревнования более десятка стран заявили о бойкоте матчей с участием страны-агрессорки. Очевидно, что бескомпромиссная позиция охладила желание УЕФА частично снять бан с России.

. На Исполкоме УЕФА также были определены страны, которые будут принимать чемпионаты Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Евро-2028 будут принимать футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Ирландии и Уэльса. А матчи ЧЕ-2032 состоятся на аренах Италии и Турции.