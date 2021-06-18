Ярмоленко и Яремчук среди лидеров: лучшие бомбардиры Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 по футболу уже с первого тура подарил фанатам много красивых голов. Ведущие игроки Европы соревнуются за звание лучшего бомбардира турнира. Пока лидером с тремя голами является нападающий сборной Чехии Патрик Шик.

В список самых результативных игроков Евро-2020 сейчас можно занести 8 футболистов. Из них семеро записали себе в актив по 2 гола и один – Патрик Шик – трижды отличился в воротах соперников.

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Лучшие бомбардиры Евро-2020

Патрик Шик – Чехия – 3 гола (1 – пен.) – 2 матча;

(1 – пен.) – 2 матча; Криштиану Роналду – Португалия – 2 гола (1 – пен.) – 1 матч;

(1 – пен.) – 1 матч; Андрей Ярмоленко – Украина – 2 гола – 2 матча;

– Украина – – 2 матча; Роман Яремчук – Украина – 2 гола – 2 матча;

– Украина – – 2 матча; Дензел Дамфрис – Нидерланды – 2 гола – 2 матча;

– 2 матча; Мануэль Локателли – Италия – 2 гола – 2 матча;

– 2 матча; Ромелу Лукаку – Бельгия – 2 гола – 2 матча;

– 2 матча; Чиро Иммобиле – Италия – 2 гола – 2 матча.

В первом поединке Чехия – Шотландия он оформил дубль – один из голов забил мощным ударом с центра поля.

В матче против Хорватии нападающий заработал пенальти ценой разбитого носа и реализовал 11-метровый с окровавленным лицом.

Голеадоры сборной Украины

Патрик Шик вполне заслуженно занимает первую строчку.

После двух туров у сборной Украины сразу два лучших бомбардира – Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук забили по 2 гола.

Украинцы по одному разу отличились в воротах Нидерландов (2:3) и Северной Македонии (2:1).

Невероятно красивый гол в первом поединке против "оранье" забил Андрей Ярмоленко.

Интересно, что наши футболисты стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел забить в обоих стартовых матчах турнира.

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Другие бомбардиры Евро-2020

Стоит отметить, что среди футболистов, выступающих на Евро-2020, есть один из лучших игроков современности Криштиану Роналду.

Португалец отметился дублем в ворота сборной Венгрии и вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах Европы – 11.

Евро-2004 – 2 гола;

Евро-2008 – 1 гол;

Евро-2012 – 3 гола;

Евро-2016 – 3 гола.

На Евро-2020 Криштиану Роналду забил пока 2 мяча. Однако он продолжает играть на турнире и может улучшить свое достижение. Впереди у него по меньшей мере 2 матча.

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