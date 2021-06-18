Ярмоленко и Яремчук среди лидеров: лучшие бомбардиры Евро-2020

18 июня 2021 , 23:15
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Источник:

24 канал

Чемпионат Европы-2020 по футболу уже с первого тура подарил фанатам много красивых голов. Ведущие игроки Европы соревнуются за звание лучшего бомбардира турнира. Пока лидером с тремя голами является нападающий сборной Чехии Патрик Шик.

В список самых результативных игроков Евро-2020 сейчас можно занести 8 футболистов. Из них семеро записали себе в актив по 2 гола и один – Патрик Шик – трижды отличился в воротах соперников.

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Лучшие бомбардиры Евро-2020

  • Патрик Шик – Чехия – 3 гола (1 – пен.) – 2 матча;
  • Криштиану Роналду – Португалия – 2 гола (1 – пен.) – 1 матч;
  • Андрей Ярмоленко – Украина – 2 гола – 2 матча;
  • Роман Яремчук – Украина – 2 гола – 2 матча;
  • Дензел Дамфрис – Нидерланды – 2 гола – 2 матча;
  • Мануэль Локателли – Италия – 2 гола – 2 матча;
  • Ромелу Лукаку – Бельгия – 2 гола – 2 матча;
  • Чиро Иммобиле – Италия – 2 гола – 2 матча.
Патрик Шик вполне заслуженно занимает первую строчку.

Голеадоры сборной Украины

После двух туров у сборной Украины сразу два лучших бомбардира – Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук забили по 2 гола.

Интересно, что наши футболисты стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел забить в обоих стартовых матчах турнира.

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Другие бомбардиры Евро-2020

Стоит отметить, что среди футболистов, выступающих на Евро-2020, есть один из лучших игроков современности Криштиану Роналду.

Португалец отметился дублем в ворота сборной Венгрии и вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах Европы – 11.

  • Евро-2004 – 2 гола;
  • Евро-2008 – 1 гол;
  • Евро-2012 – 3 гола;
  • Евро-2016 – 3 гола.

На Евро-2020 Криштиану Роналду забил пока 2 мяча. Однако он продолжает играть на турнире и может улучшить свое достижение. Впереди у него по меньшей мере 2 матча.

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Автор: Олег Васьків