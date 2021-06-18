Ярмоленко и Яремчук среди лидеров: лучшие бомбардиры Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 по футболу уже с первого тура подарил фанатам много красивых голов. Ведущие игроки Европы соревнуются за звание лучшего бомбардира турнира. Пока лидером с тремя голами является нападающий сборной Чехии Патрик Шик.
В список самых результативных игроков Евро-2020 сейчас можно занести 8 футболистов. Из них семеро записали себе в актив по 2 гола и один – Патрик Шик – трижды отличился в воротах соперников.
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Лучшие бомбардиры Евро-2020
- Патрик Шик – Чехия – 3 гола (1 – пен.) – 2 матча;
- Криштиану Роналду – Португалия – 2 гола (1 – пен.) – 1 матч;
- Андрей Ярмоленко – Украина – 2 гола – 2 матча;
- Роман Яремчук – Украина – 2 гола – 2 матча;
- Дензел Дамфрис – Нидерланды – 2 гола – 2 матча;
- Мануэль Локателли – Италия – 2 гола – 2 матча;
- Ромелу Лукаку – Бельгия – 2 гола – 2 матча;
- Чиро Иммобиле – Италия – 2 гола – 2 матча.
- В первом поединке Чехия – Шотландия он оформил дубль – один из голов забил мощным ударом с центра поля.
- В матче против Хорватии нападающий заработал пенальти ценой разбитого носа и реализовал 11-метровый с окровавленным лицом.
Голеадоры сборной Украины
После двух туров у сборной Украины сразу два лучших бомбардира – Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук забили по 2 гола.
- Украинцы по одному разу отличились в воротах Нидерландов (2:3) и Северной Македонии (2:1).
- Невероятно красивый гол в первом поединке против "оранье" забил Андрей Ярмоленко.
Интересно, что наши футболисты стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел забить в обоих стартовых матчах турнира.
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Другие бомбардиры Евро-2020
Стоит отметить, что среди футболистов, выступающих на Евро-2020, есть один из лучших игроков современности Криштиану Роналду.
Португалец отметился дублем в ворота сборной Венгрии и вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах Европы – 11.
- Евро-2004 – 2 гола;
- Евро-2008 – 1 гол;
- Евро-2012 – 3 гола;
- Евро-2016 – 3 гола.
На Евро-2020 Криштиану Роналду забил пока 2 мяча. Однако он продолжает играть на турнире и может улучшить свое достижение. Впереди у него по меньшей мере 2 матча.
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