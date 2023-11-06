В Международном олимпийском комитете нашлись силы, решившие переписать устав и в третий раз переизбрать Томаса Баха. Против таких намерений высказался шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон.

Томас Бах находится во главе МОК с 2013 года. В 2025 году полномочия спортивного функционера истекают. На третий срок Бах не сможет баллотироваться из-за устава, который запрещает состоять в должности более 12 лет.

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Самуэльсон: Томас Бах принимал ошибочные решения для спорта

Однако некоторые члены МОК решили скопировать Россию и переписать устав Международного олимпийского комитета в пользу Баха. Напомним, именно таким образом страна-агрессор сделала пожизненным правителем Владимира Путина, "обнулив" его сроки.

Свое несогласие с такими намерениями выразил олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльсон. Шведский спортсмен прокомментировал возможное переизбрание Баха, проведя параллели с Россией.

Очень удивлен, что люди начинают обсуждать отход от этого ограничения, существующего для президента МОК. Когда речь заходит о других странах, которые делают это, вспоминаю о России, которая стремится обойти существующие правила, чтобы гарантировать честный и демократический процесс. Поэтому я думаю, что Томас Бах принимал ложные решения для спорта, но полезны для него и его товарищей по команде.

– сказал Самуэльсон.

Отметим, что голоса об отмене ограничений президентству прозвучали на ежегодной сессии МОК, которая прошла в октябре в Мумбаи. Активную позицию по этому вопросу занял глава африканских олимпийских организаций Мустафа Берраф.

Что известно о Себастьяне Самуэльссоне