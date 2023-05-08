Бывший клуб провального динамовца досрочно вылетел из Серии А: впереди возможно банкротство

Определилась первая неудачливая команда, которая в сезоне-2023/2024 начнет свои выступления в Серии В. Ею стала Сампдория.

8 мая "сампа" потерпела выездное поражение от Удинезе 2:0. Голы Роберто Перейры и Адама Мазина отправили Сампдорию в Серию В, сообщает 24 Канал.

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Не самый плохой приговор для команды

Украинскому болельщику Сампдория не является чужим клубом, который в прошлом году арендовал провального нападающего Динамо Владислава Супрягу. Однако украинский форвард за шесть месяцев в итальянском клубе провел на поле всего 24 минуты.

Сампдория вылетела из Серии А еще за 4 матча до конца сезона-2022/2023. Впереди у клуба еще игры против Эмполи, Милана, Сассуоло и Наполи. Сложный календарь, который уже не будет иметь ни одного турнирного значения для "сампы".

Отметим, что вылет в Серию В, возможно, еще не самое плохое, что может произойти с командой. В худшем случае клуб может обанкротиться. Его президент Массимо Феррероне хочет продавать команду, хотя есть кому и уверенно ведет к исчезновению команды с итальянской футбольной карты.

Ближайший поединок против Эмполи, еще борющегося за выживание в итальянском первенстве, состоится 15 мая.

За четыре тура до окончания сезона-2022/2023 Серии А на понижение в классе претендуют идущие в зоне вылета Кремонезе и Специя, имея в своем активе 24 и 27 баллов соответственно.

Также свою прописку в элите еще не гарантировали Верона, Лечче, Салернитан и Эмполи. Практически нет сомнений, что Сассуоло, которое с 44 очками идет 13-м, продолжит свои выступления в Серии А.