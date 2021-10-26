Самого дорогого футболиста в истории Баварии могут бросить за решетку

Французский защитник Баварии Лукас Эрнандес может попасть за решетку в Испании уже 28 октября. Футболисту грозит заключение из-за неповиновения судебному решению.

Футболиста могут арестовать

Решение окружного суда Мадрида по делу Эрнандеса будет оглашено в четверг, 28 июня. Суд вынесет решение по апелляции адвокатов футболиста.

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Если апелляция будет отклонена, то Эрнандес должен немедленно явиться в тюрьму в Испании. Иначе будет выдан ордер на его арест.

Футболист должен был выбрать исправительное учреждение, в котором готов отбывать наказание.

Если апелляция футболиста будет принята, Эрнандес не попадет в тюрьму. Его дело вернется в уголовный суд.

Что известно о деле Эрнандеса

Дело Эрнандеса, которого Бавария приобрела в 2019 году за рекордные 80 миллионов евро, тянется с 2017 года. Выступая еще за Атлетико Мадрид, Лукас был обвинен в нападении на свою жену Амелию де ла Оса Льоренте.

Футболисту и его жене запретили видеться в течение шести месяцев. Также пару оштрафовали и приговорили к общественным работам. Но влюбленные вместе полетели на Багамы и нарушили решение суда.

Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета, из-за чего прокурор требует один год заключения для игрока Баварии.

Почетный президент Баварии Ули Хёнесс высказался о ситуации Эрнандеса. Он заявил, что это "полная чушь".

"Это смешно, полная чушь. Он женат, это его жена. И теперь он должен отправиться в тюрьму из-за истории, которая произошла несколько лет назад. Чепуха", – сказал Хёнесс.

В сезоне-2021/2022 Эрнандес сыграл в шести матчах за Баварию – 6 в Бундеслиге и 3 – в Лиге чемпионов. Игрок готовится с клубом к матчу Кубка Германии против Боруссии Менхенгладбах, который состоится 27 октября.