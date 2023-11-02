Бавария с позором вылетела из Кубка Германии от соперника из 3-го дивизиона: видеообзор

В среду, 1 ноября, в топовых лигах Европы прошли матчи Кубка. В немецком футболе не обошлось без главной сенсации, которую в отрицательном контексте создала Бавария.

Саарбрюкен – Бавария 2:1

Голы: Зонтхаймер, 45+1, Гаусс, 90+6 – Мюллер, 16

Мюнхенский коллектив подошел к этому противостоянию в статусе единоличного лидера, хотя в кубковых розыгрышах частенько происходят сенсации, а результаты приятно удивляют. Так было и в этом поединке, пишет 24 Канал.

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Хотя уже на 16-й минуте Бавария первой повела в счете после гола Мюллера – 0:1. Команды создавали моменты, но до перерыва на обеих всего четыре раза пробивали в сторону обеих ворот. Скромный Саарбрюкен нанес три удара, один из которых был в рамку ворот гостей и стал в итоге голевым.

В компенсированное к первому тайма время счёт стал равен 1:1. Все началось с потери мяча мюнхенцев на собственной части поля, хозяева несколькими передачами вышли на ударную позицию. Бедер оказался перед голкипером, но почувствовал, что рядом в лучшей позиции находится его партнер по команде Зонтгаймер, которому и направил мяч. Тот ударом в одно касание пробил в ворота именитого соперника.

Похоже, что Бавария не ожидала такого развития событий, ведь контролировала мяч 80% всего тайма, но нанесла мизерное количество ударов по воротам соперника.

А вот во втором тайме все изменилось. Мюнхенцы включили все свои силы и начали исправлять ситуацию. В течение второй части игры гости нанесли 13 ударов, 8 из которых были в створ ворот хозяев.

Саарбрюкен нанес лишь один выстрел в рамку ворот Ноера, который вновь стал голевым. Победный и ключевой гол во встрече был забит на 6-й компенсированной до матча минуте. Хозяева вышли в стремительную контратаку, Цивея классно прострелил с фланга в центр штрафной Баварии, на эту передачу отозвался Гаусс, который первым прикосновением мощно пробил мимо опытного Нойера, который понемногу возвращается после травмы – 2:1.

Саарбрюкен вырывает победу в Баварии 2:1 и создает сенсацию в 1/16 финала Кубка Германии. Никто и не мог бы перед матчем подумать, что клуб из третьей по силе лиги Германии выбьет одну из самых титулованных команд планеты.

Видеообзор матча Саарбрюкен – Бавария