"Русский мир" убил их счастье, – Белодед о гибели младенца после зверского обстрела Одессы

Дарья Билодид удалось уехать за границу, чтобы приносить победы Украине на спортивном фронте. Но дзюдоистка продолжает вести борьбу в информационном пространстве.

Белодид: Мы никогда не простим этого

Бронзовый призер Олимпиады-2020 прокомментировал обстрел Одессы накануне Пасхи. Дарья Билодид рассказала, что ждет оккупантов после нападения на Украину.

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Дзюдоистка взбешена на россиян, продолжающих убивать мирное население. Такие зверства украинцы никогда не простят.

Заметим, что по Одессе выпущено 7 ракет, из них два удалось сбить.

К сожалению, в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе погибли 8 человек, среди них 3-месячный младенец вместе с мамой и бабушкой. Белодед отметила, что "русский мир" убил счастье семьи.

Монстры и дьяволы убивают наших людей. Вы будете гореть в аду! Мы никогда не простим этого. Каждую смерть украинца, каждую слезинку и разрушенный дом. Мы никогда не простим! Они были семьей… но "русский мир" убил их счастье,

– написала Белодид.

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