Русские, мы костями ляжем, но рабами не будем, – биатлонистка Белосюк

Капитан женской сборной Украины Елена Билосюк обратилась к россиянам в условиях полномасштабной войны с Россией.

Не будет оккупантов на нашей земле

Билосюк не сдержала эмоций и пообещала оккупантам лечь костями на нашей земле.

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Я жила, живу и буду жить! в свободной стране! Милой, родной. Зачем вы здесь, сволочь? Хотите насиловать наших женщин и занимать наши земли? Неужели вам своего счастья не хватает?

Вы отбросы даже языка нашего не знаете! От кого вы спасаете? От своей армии? Вот!!! Мы костями ляжем, но не будем рабами!!!

– написала Елена.

Также ранее через свои социальные сети Елена Билосюк обратилась к НАТО и всему цивилизованному миру:

"Услышьте нас! Для нас сейчас очень важно, чтобы НАТО закрыло нам небо (как в Израиле) от самолетов, ракет, вертолетов. Помогите нам с небом! На земле мы сможем сами!!!"

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