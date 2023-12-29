"Откройте глаза": Малиновский обратился к итальянцам после очередного теракта России

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский обратился к мировому сообществу на итальянском языке. Поводом послужил массовый ракетный обстрел украинских городов Россией.

Сегодня, 29 декабря, Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Из-за применения более ста баллистических ракет, десятки человек погибли, сотни получили ранения.

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Руслан Малиновский призвал мир отреагировать на убийство Россией гражданских

Полузащитник итальянского Дженоа и национальной сборной Украины по футболу Руслан Малиновский прокомментировал очередной теракт россиян. 30-летний спортсмен обратился к миру на итальянском языке.

Откройте глаза,

– написал Руслан Малиновский в твиттере, комментируя события.

Что известно о ракетной атаке 29 декабря

Российские оккупанты 29 декабря совершили самую массированную атаку. Враг в очередной раз атаковал гражданских. По состоянию на вечер известно о по меньшей мере 26 погибших. Кроме того, пострадали более 100 человек. Среди них есть дети.

В Киеве и Запорожье под завалами еще могут находиться люди. Повреждены десятки жилых домов, спасательные работы продолжаются.