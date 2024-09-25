До встречи на поле, – Малиновский обратился к болельщикам после операции

В субботу, 21 сентября, состоялся матч 5-го тура Серии А между Венецией и Дженоа. Украинский полузащитник генузийцев во время игры получил ужасную травму и выбыл на длительный срок.

Руслан Малиновский после операции обратился к своим болельщикам и поблагодарил их за поддержку. 31-летний хавбек выложил фото с больничной койки в сторис в своем инстаграме.

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Малиновский прокомментировал свою травму

Руслан Малиновский прокомментировал свою травму, которую он получил во время игры между Венецией и Дженоа. Полузащитник генузийцев отметил, что восстановление будет занимать несколько месяцев.

Спасибо за поддержку, до встречи через несколько месяцев. Плохая часть футбола в этом! Но важно не сдаваться. До встречи на поле,

– написал Малиновский.

Напомним, что футболист получил травму на 50-й минуте матча Венеция – Дженоа и вынужден был покинуть поле на носилках. Врачи диагностировали у Руслана вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

Руслан Малиновский поблагодарил болельщиков за поддержку / Скриншот из инстаграма футболиста

В новом сезоне Малиновский сыграл в шести матчах за "грифонов" и успел отметиться одной голевой передачей. Следующая игра Дженоа состоится 25 сентября против Сампдории в Кубке Италии – в 22:00 по киевскому времени.