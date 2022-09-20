Рука с украинским браслетом по массовым захоронениям из Изюма принадлежит чемпиону Украины по боксу

Кадры эксгумации тел из массовых захоронений вблизи Изюма облетели весь мир. На одной из фотографий была рука с браслетом в цветах украинского флага. Она принадлежит украинскому боксеру.

Погибшим, чье тело обнаружили среди сотни других жертв российских оккупантов в Изюме, оказался Сергей Сова. Это военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Его тело опознала жена Оксана по татуировке на этой же руке.

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Также оказалось, что Сергей Сова являлся кандидатом в мастера спорта Украины по боксу. Эту информацию подтвердили в Федерации бокса Украины.

Кроме того, Сергей Сова был чемпионом Украины среди юниоров.

С 2014 года он сражался за Украину против российских захватчиков. В это время дети ему и подарили этот браслет. Сын тогда пошел в первый класс, а дочке был всего год.

В последний раз жена говорила с Сергеем 19 апреля. Он был тогда на Изюмском направлении. После этого связь с ним пропала. Его тело было обнаружено уже после деоккупации Изюма. В лесополосе нашли кладбище с массовыми захоронениями украинцев. Там было около 450 могил, где похоронены около 500 человек, погибших с начала военного вторжения россиян.

19 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пока эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых – это гражданские лица, в том числе 2 детей. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток.

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