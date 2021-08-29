Рух победил во Львовском дерби благодаря автоголу: видео

Рух оказался сильнее во Львовском дерби, минимально одолев Львов. Все решил автогол во втором тайме.

Рух – Львов 1:0

Гол: Ренан, 66 (авт)

Удаление: Карабин, 90 + 5 (Движение)

На этот матч Львов выводил новый главный тренер. После отставки Анатолий Бессмертного, команду временно доверили Тарасу Чопику.

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И именно номинальные хозяева в начале встречи как минимум дважды могли открывать счет. Сначала Эрнест сумел убежать в быструю атаку, но пробил выше ворот. А впоследствии опасный удар наносил Нич, но Паньков справился.

На это Рух ответил уже в конце первого тайма, когда Притула отдал скрытый пас на Кузика. Но игрок с острого угла не сумел переиграть Ильющенкова.

Выйти вперед в этом матче Руху помог автогол. После подачи с углового, Федорчук в касание продолжил навес, а Ренан в борьбе с Белым срезал мяч в собственные ворота.

Львов мог спастись от поражения, когда на 75-й минуте снова пробивал Эрнест. Паньков отбил, а на добивании оказался Семенов. После его удара мяч попал в штангу.

Закончился матч изъятием для Карабина – игрок Руха наступил на ногу сопернику, за что сразу получил прямую красную карточку.

Рух побеждает и поднимается в середину турнирной таблицы. Львов же и дальше без побед в этом сезоне.

Видеообзор матча Рух – Львов