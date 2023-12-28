Хороший задел на финал: Джима и Пидручный забежали в топ-5 в масс-старте Рождественской гонки

В немецком Гельзенкирхене завершилась первая часть Рождественской гонки 2023 года. Украинцы Юлия Джима и Дмитрий Пидручный будут стартовать в гонке преследования четвертыми.

Лидеры сборной Украины по биатлону Юлия Джима и Дмитрий Пидручный завершили выступление в первой части Рождественской гонки 2023, проходящей в немецком Гельзенкирхене. В масс-старте украинцы заняли четвёртое место.

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Украина претендует на победу в Рождественской гонке

В Рождественской гонке традиционно участвуют 10 команд. Участники преодолели 9 кругов и 8 огневых рубежей в формате, похожем на сингл-микст.

Каждый промах на огневых рубежах стоил спортсменам 50 лишних метров дистанции – именно столько составлял штрафной круг. Передача эстафеты происходила после каждого огневого рубежа, за исключением восьмой стрельбы – после него мужчины пробежали финишный круг.

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный на двоих настреляли пять промахов и добрались к финишу четвертыми, проиграв французам Жюльи Симон и Фабьену Клоду 1 минуту и 16 секунд.

Результат масс-старта в рамках Рождественской гонки 2023

1. (Франция) Жюлья Симон / Фабьен Клод (4) 33:55,2

2. (Германия) Ханна Кебингер / Бенедикт Долль (4) +50,5

3. (Норвегия) Ингрид-Ландмарк Тандреволд / Стурла Легрейд (5) +1:00,7

4. (Украина) Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (5) +1:16,8

5. (Словения) Полона Клеменчич / Яков Фак (6) +1:28,2

6. (Австрия) Лиза-Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (5) +1:53,7

7. (Германия) Янина Хеттих-Вальц / Роман Реес (7) +1:59,5

8. (Швейцария) Эми Басерга / Себастьян Сталдер (8) +2:22,4

9. (Бельгия) Лотте Ли / Флоран Клод (10) +3:04,6

10. (Чехия) Маркета Давидова / Михал Крчмарж (14) LAP

Победители Рождественской гонки будут определены по итогам гонки преследования, которая начнется в 20:05 по Киеву. Отставание, сформированное по результатам масс-старта, будет сокращено вдвое. Таким образом, Украина на старте персьюта будет проигрывать Франции 38 секунд.