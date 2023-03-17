Кадровые проблемы сборной Украины: Ротань срочно вызвал дебютанта из Александрии
Источник:УАФ
Тренерский штаб Руслана Ротаня столкнулся с большими кадровыми проблемами в преддверии ответственного матча отбора ЧЕ-2024 против Англии. Из-за травм не помогут "сине-желтым" два игрока Шахтера.
Официальный сайт УАФ сообщил, что защитник Ефим Конопля и полузащитник Александр Зубков не помогут сборной Украины в ближайшем матче. Оба футболиста имеют повреждения, которые получили в поединке против Фейенорда.
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Ротань вызвал своего футболиста
В связи с кадровыми проблемами исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань перевел из резервного списка в основной защитника Александрии Дениса Мирошниченко.
Ранее 28-летний футболист не вызывался в ряды сборной. Возможности фулбека прекрасно известны Ротаню, параллельно тренирующему Александрию.
Что известно о дебютанте сборной
- Денис Мирошниченко является воспитанником криворожского футбола. Свою карьеру начинал в Кривбассе.
- Долгое время защитник защищал цвета львовских Карпат, за которые играл в течение шести лет.
- С 2019 года Мирошниченко выступает в составе Александрии.
- Фланговый защитник имеет опыт выступлений за молодежную и юношескую сборную Украины.
- В составе Александрии играл в Лиге Европы, где даже отличился голом в ворота Гента.