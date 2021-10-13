Ротань немного напихал, – футболист объяснил дерзкое выполнения пенальти в матче за Украину

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал незабитый пенальти в матче с Фарерскими островами. Украина одержала минимальную победу 1:0.

Судаков признал, что вместе с Бондаренко хотели добавить зрелищности этому матчу и благодаря чему они решили не пробивать пенальти, а разыграть его.

Как это было Судаков и Бондаренко не забили пенальти в стиле Месси и Суареса в матче сборной Украины: видео

Вам понравилось? Я читал интервью экспертов, сейчас футбол потерялся и потерял зрелищность какую-то. Мы с Артемом хотели добавить зрелищности, какого-то удовольствия для болельщиков. Да, конечно, хотелось забить гол,

– сказал он.

Георгий рассказал, что на этом промахе останавливаться не будет, а будет делать подобные попытки в будущем.

"Думаю, если бы забили, то от этого говорили бы. И как говорится – от любви до ненависти один шаг. Но мы хотели получить удовольствие, на этот раз не получилось, но раньше получалось. И я думаю, что если даже не забили, то нельзя на этом останавливаться. Значит в следующий раз забьем", – заявил Судаков.

Футболист поделился предысторией, они с Бондаренко уже давно решили как-то попытаться пробить так пенальти в составе сборной, поскольку на клубном уровне уже подобное делали.

Георгий признался, что после игры им уже "прилетело" от главного тренера Руслана Ротаня, но Судаков надеется, что со временем тренер их поймет и простит.

Ротань немного напихал. Ну конечно же, я понимаю тренеров, для них важен результат. Затем они начали переживать за результат, счет 1:0 и не туда и не сюда, для них это конечно волнующий момент. Но я думаю, когда он остынет, он поймет нас. Поймет и простит,

– прокомментировал Георгий Судаков.

Турнирное положение Украины

В отборе на Евро-2023 сборная Украины сыграла уже 4 матча. "Сине-желтые" проиграли Франции, но переиграли Армению и Сербию. Всего в команды Руслана Ротаня 12 очков, что позволяет находиться среди лидеров турнирной таблицы.