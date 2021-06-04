Российскую теннисистку задержали на Ролан Гаррос по делу о договорных матчах

Российскую теннисистку Яну Сизикову вечером 3 июня задержали в Париже, где сейчас проходит Ролан Гаррос. Теннисистка задержана по делу о договорных матчах.

Россиянка намеренно проиграла матч

Сизикову задержали после того, как она с Екатериной Александровой проиграла парный матч на Ролан Гаррос. Российский тандем проиграл Сторм Сандерс / Айле Томлянович.

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Сообщается, что задержание связано с расследованием договорных матчей. Дело касается Ролан Гаррос-2020.

Тогда возникли подозрения из-за матча Сизиковой в парном разряде. Речь идет об игре Кристина-Андрея Миту / Патриция Мария Циг – Мэдисон Бренгл / Яна Сизикова в 1/32 финала.

Спортсменку подозревают в умышленном проигрыше на Ролан Гаррос в 2020 году. Во время игры Сизикова якобы намеренно допустила две двойные ошибки подряд. В то же время на победу ее соперниц поступали огромные ставки.

После этого парижская прокуратура начала расследование.

Телеграм-канал LIFE SHOTУ со ссылкой на посольство России во Франции подтверждает задержание Сизиковой. В номере гостиницы Сизиковой уже прошли обыски. Теннисистку обвиняют в организованном мошенничестве.