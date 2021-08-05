Российского спортсмена дисквалифицировали во время выступления на Олимпиаде-2020

Дисквалификацией закончилось выступление представителя ОКР Виталия Мизинова в спортивной ходьбе на 20 километров. Судьи четыре раза выносили ему предупреждение.

Дисквалификация произошла в финале соревнований. Мизинов во время прохождения трассы постоянно нарушал правила.

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За 7 километров до финиша россиянин получил третье предупреждение и 2 минуты штрафа.

Но и это его не остановило. Впоследствии за три километра до финиша он получил и четвертое предупреждение, что привело к его дисквалификации.

За что дисквалифицировали Мизинова

Все четыре предупреждения россиянин получил за так называемую "фазу полета", когда ни одна из ног спортсмена не опирается на трассу. Это одно из наиболее распространенных нарушений у легкоатлетов во время спортивной ходьбы (второе – сгибание ноги в коленном суставе).

При этом судья не может предупреждать более одного раза об одном и том же нарушении определенного спортсмена. Но после фиксации нарушения легкоатлетом, судья отправляет красную карточку старшему судье. Спортсмена дисквалифицируют в том случае, если судья получает несколько карточек от разных судей. Мизинов собрал четыре предупреждения.

Стоит отметить, что в финале выступило и двое украинцев. Иван Лосев показал 49-й результат, а Эдуард Забуженко – 52-й. Победил итальянец Массимо Стано, который преодолел 20 километров за 1:21:05. Еще два призовых места завоевали японцы – Коки Икеда и Яманиси Тосикадзу.