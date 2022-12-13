Россия унизила триумф Марокко на ЧМ, сопоставив его с пропагандой о "загнивающей Европе"

Сборная Марокко 10 декабря совершила очередную сенсацию на ЧМ-2022. Африканская сборная выбила Португалию из Мундиаля и вышла в полуфинал соревнований.

Марокканские фанаты громко и со скандалом отпраздновали выход своей сборной в полуфинал чемпионата мира-2022. Болельщики африканской команды устроили погромы во Франции. Несколько тысяч фанов начали громить в Париже все, что видели на своем пути.

Смотрите также Ломаченко выложил зашкварное фото со скандальным митрополитом УПЦ МП

Россия пробила еще одно на фоне ЧМ-2022 по футболу

Болельщики зажигали файеры и разбивали витрины магазинов. Более 70 фанатов были задержаны правоохранителями.

Интересно, что марокканские фанаты уже далеко не впервые отличаются своим пылким поведением. Ранее болельщики главной сенсации Мундиаля в Катаре разгромили бельгийский Брюссель.

Российское телевидение подало новость о победе Марокко над Португалией на ЧМ-2022 в своем традиционно пропагандистском стиле о "загнивающем Западе" и "детях, выращиваемых в лабораториях, и ими можно управлять с помощью своих смартфонов".

"Африканцы скоро покажутся США и Европе самыми милыми созданиями по сравнению с пришедшими на замену киборгами", - сказала ведущая.

В равных условиях в современном понимании слова "Европа" с геями и пропагандой проигрывает традиционному миру. И то, что произошло на чемпионате мира, и то, что мы видим по всей Европе, когда марокканцы выходят праздновать не потому, что они дикари, как думают европейцы. Потому что они хотят доказать своим "белым господам", что они равны, что они смогли их победить честно на футбольном поле боя. Но теперь Европа говорит: "А мы футболистов будем выращивать, мы военных будем выращивать, мы ученых будем выращивать. И тогда вы традиционалисты проигрываете нам окончательно",

– бессмысленно хлопнул российский пропагандист.

Российское телевидение выдали очередной трэш: смотрите видео

Отметим, что Марокко в полуфинале сойдётся с действующими чемпионами мира французами. Встреча состоится 14 декабря в 21.00.