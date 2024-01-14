Психопат на корте: российский теннисист оконфузился позорным поступком на АО-2024

Представитель страны-агрессора Павел Котов в очередной раз напомнил, что россиянам не место в цивилизованном мире. Инцидент произошел на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В матче первого круга Australian Open Павел Котов играл против представителя Франции Артура Рендеркнека. В ходе одного из розыгрышей россиянин не смог справиться с собственной агрессией.

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Из-за неудачных действий Котов решил согнать свою злобу. Он изо всех сил ударил ракеткой по мячу, едва не попавшему в девушку, которая работала на матче как бол-герл.

Видео позорного поступка россиянина

Такие агрессивные действия испугали девушку и вызвали осуждение болельщиков. Более того, россиянин даже не извинился за свое поведение.

В комментариях к видео фанаты требуют оштрафовать россиянина и лишить его участия в турнире.

"Как отец я считаю абсолютно отвратительным то, что Котова не дисквалифицировали с Australian Open. Все дети – волонтеры, и они не заслуживают того, чтобы испытывать страх или угрозу при исполнении обязанностей".

"Позорное проявление темперамента, оштрафуйте его, пожалуйста".

"Бедная девушка, она не должна мириться с этим д*рьмом. Надеюсь, он получит штраф!"

"Должен быть дисквалифицирован за неспортивное поведение… что, если бы он попал?"

"Его нужно отправить прямо домой в родную страну. Что он здесь делает? Избавьтесь от него!".

Отметим, что матч в итоге завершился победой Котова со счетом 3:2.