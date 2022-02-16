Российский спортсмен начал обниматься с Абраменко, который завоевал серебро на Олимпиаде-2022

Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022. Ее завоевал Александр Абраменко, который опередил представителя ОКР Илью Бурова.

Александр Абраменко завоевал серебряную награду, получив за свой скачок 116,50 баллов. Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу – 129 очков. Тройку призеров закрыл представитель ОКР Илья Буров, сообщает 24 канал.

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После этого состоялась церемония награждения, где украинский и китайский спортсмены могли стоять со своими флагами. Россиянин Буров не имел права развернуть флаг России.

Церемония награждения, где Абраменко получил серебряную медаль / Фото Getty Images

Зато после церемонии награждения Буров решил пообниматься с Абраменко. Абраменко россиянина не обнимал.

Буров обнимал Абраменко после церемонии награждения / Фото Getty Images

Следует напомнить, что Национальный олимпийский комитет Украины рекомендовал нашим спортсменам избегать любых контактов с российскими спортсменами на Олимпиаде, в том числе и общих фотографий.

Это не первый раз, когда Буров обнимается с Абраменко. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, когда Абраменко стал олимпийским чемпионом, они вместе обнимались еще на пьедестале для награждения.