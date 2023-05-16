Российские пропагандисты распространили фейк о футбольных "поминальных" матчах в Украине

Российские пропагандисты создали очередной бестолковый фейк, который активно пытались распространить соцсетями. В этот раз он касался футбольных матчей в Украине.

Россияне начали активно распространять будто бы видео от Украинской ассоциации футбола о проведении трех футбольных матчей – 6, 7 и 8 июня. И что эти матчи будут "для 300 тисяч палих за Україну героїв" в Киеве на НСК "Олимпийский". И что эти матчи будут "при порожніх стадіонах".

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Якобы в первом "матче" должны бы между собой сыграть Шахтер и Днепр-1, во втором – Металлист 1925 и Кривбасс, а в третьем – Минай и Александрия.

Вот только авторы этого видео допустили немало ошибок, что достаточно характерно для россиян. Для начала стоит отметить, что в Украине и так матчи проходят при пустых трибунах из-за войны. Кроме того, в футболе не используют словосочетания "при пустых стадионах". Зато используют "при пустых трибунах".

Также Шахтер против Днепр-1 сыграет в 29 туре УПЛ, и этот матч состоится 28 мая. Металлист 1925 и Кривбасс сыграют в этом же туре, но 29 мая. А вот Минай и Александрия уже провели оба матча в рамках чемпионата Украины, и в этом сезоне больше не сыграют друг против друга. Да и последний тур УПЛ состоится 3 июня. Следовательно, 6, 7 или 8 июня матчи этих команд не будут проходить.

Традиционно российских фейкоробов подвело и то, что они не знают украинский язык. Погибшие Герои в Украине – не "палі", они "полеглі". А вот по цифре в "300 тысяч" – это явно рассчитано на то, чтобы показать мифические потери Украины в этой войне.

Россияне распространили фейк о "поминальных" матчах в Украине / коллаж УАФ

Несмотря на то, что фейк показался довольно корявым, на него все-таки среагировали в Украинской ассоциации футбола.

"Согласно сводам Генштаба ВСУ, уже завтра (17 мая, – прим. 24 Канала) количество "демилитаризованных" рашистов достигнет 200 тысяч. Чтобы отвлечь внимание от собственных масштабных потерь в захватнической войне против Украины, страна "404" придумала примитивный фейк "УАФ и три поминальных матча клубов УПЛ при пустых трибунах". Его сразу же начали массово распространять российские телеграмм-каналы, включая канал забавного любимца кремля – соловьева. Чем сразу и подтвердили, откуда "ноги растут", – написали в УАФ.

Кроме того, украинские футбольные чиновники пожелали российскому футболу насладиться своим заслуженным бессрочным отстранением на международной арене. И поблагодарили Вооруженные Силы Украины.