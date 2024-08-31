В декабре этого года состоится реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Известный боксер из вражеской страны рассказал, что будет поддерживать украинского чемпиона.

Александр Поветкин, который активно поддерживает политику Путина, заявил, что будет поддерживать Александра Усика в поединке с "Цыганским королем". Российский боксер также поделился ожиданиями от поединка, пишет 24 канал со ссылкой на росзми.

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Поветкин о реванше между Усиком и Фьюри

Боксер из вражеской страны рассказал, что просматривал первый бой, где Усик одолел Фьюри. Александр считает, что украинец достойно выступил, а судьи не осудили британца.

В реванше я буду за Усика болеть. Несмотря ни на что, все равно он наш боец, школа советского союза, поэтому это даже не обсуждается,

– заявил Поветкин.

Напомним, что в мае 2024 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, Александр Усик по раздельному решению судей одолел Тайсона Фьюри и заслуженно получил звание абсолютного чемпиона мира.

К слову. Александр Поветкин, известен в Украине, благодаря поединку с Владимиром Кличко. В том поединке украинский боксер нанес сокрушительное поражение россиянину.

Бой-реванш между украинским чемпионом и "Цыганским королем" состоится – 21 декабря. Место проведения – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.