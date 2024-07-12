Армянский Урарту держит в своем составе большое количество легионеров с паспортом страны-агрессора. Однако это не лучшая инвестиция в нынешних обстоятельствах.

В Европе состоялись первые матчи квалификации Лиги конференций. В Эстонии местный Калев принимал армянский Урарту, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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А что случилось

Накануне поединка главный тренер команды гостей Дмитрий Гунько жаловался, что четверо игроков с российским паспортом не получили разрешение на въезд в Эстонию. Кого именно из страны-террористки не пустили в Страну Балтии наставник не уточнил.

В нашей команде есть представители России. Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. В настоящее время этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет,

– рассказал Гунько российским СМИ.

На ситуацию в лучших традициях геббельсовской пропаганды отреагировала пресс-алкаше МИД России Мария Захарова. Фанатка Путина назвала "нацизмом" отказ выдавать визы российским футболистам.

Отметим, что в составе Урарту играют семь футболистов с российским паспортом: вратари Александр Мелихов и Александр Мишиев, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, а также нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

Из-за военной агрессии против Украины российские клубы получили бан на участие в еврокубках. Запрет длится уже третий сезон.

Кстати, первый поединок Урарту победил Калев со счетом 2:1. В составе армянской команды сыграл украинец Артем Полярус. Россиян у гостей не было.