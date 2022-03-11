Российские военные в третий раз обстреляли стадион Десны: фото разрушений

Футбольный клуб Десна сообщил, что российские оккупанты уже в третий раз обстреляли стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове.

Третий обстрел стадиона

В пятницу, 11 марта, в Чернигове ночью разбомбили стадион, на котором играла футбольная команда Десна и начинал карьеру Андрей Ярмоленко.

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"Но мы все это сможем отстроить, мы станем только сильнее и лучше, а вам, соседи, жить с этим всю жизнь", – сказано в заявлении клуба.

На этот раз повреждения серьезнее, чем раньше, ведь снаряд попал в западную трибуну.



Обстрелян стадион Десны / Фото facebook.com/viacheslav.chaus

Десна занимает седьмое место турнирной таблицы.

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