Российская порноактриса обещает шахматисту Непомнящему "ночь" за победу на чемпионате мира
Источник:инстаграм MihaNika69
Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий определяют чемпиона мира по шахматам. Непомнящий уступает титулованному норвежцу, поэтому ему на помощь пришла российская порноактриса.
Мотивация для российского шахматиста
Россиянка, которая снимается в порно под псевдонимом MihaNika69, решила мотивировать Непомнящего. Она обещает провести с ним ночь, если он станет чемпионом мира.
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Соответствующее обещание порноактриса опубликовала в своем инстаграме. Девушка опубликовала фотографии с хештегом NepoGambit и надписью: "Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь".
MihaNika69 опубликовала обращение на русском и английском языках.
Порноактриса обещает шахматисту Непомнящему "ночь" / Фото instagram.com/m1han1ka69
Что известно о финале чемпионата мира по шахматам
- Пока мотивация от MihaNika69 не слишком помогает Непомнящему. После 10 партий из 14-и россиянин уступает норвежцу со счетом 3,5:6,5.
- Десятая партия матча за мировую шахматную корону в Дубае (ОАЭ) завершилась вничью.
- Для победы Карлсену осталось набрать лишь одно очко: выиграть одну партию или дважды сыграть вничью.