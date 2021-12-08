Російська порноактриса обіцяє шахісту Непомнящому "ніч" за перемогу на чемпіонаті світу

Норвежець Магнус Карлсен та росіянин Ян Непомнящий визначають чемпіона світу з шахів. Непомнящий поступається титулованому норвежцю, тому йому на допомогу прийшла російська порноактриса.

Мотивація для російського шахіста

Росіянка, яка знімається у порно під псевдонімом MihaNika69, вирішила мотивувати Непомнящого. Вона обіцяє провести з ним ніч, якщо він стане чемпіоном світу.

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Відповідну обіцянку порноактриса опублікувала у своєму інстаграмі. Дівчина опублікувала фотографії з хештегом NepoGambit та написом: "Ян, якщо ти виграєш, я стану твоєю королевою на цілу ніч".

MihaNika69 опублікувала звернення російською та англійською мовами.



Порноактриса обіцяє шахісту Непомнящому "ніч" / Фото instagram.com/m1han1ka69

Що відомо про фінал чемпіонату світу з шахів