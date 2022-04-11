Российская армия – это сборище убийц и садистов, – Суркис о преступлениях оккупантов

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал преступления российских оккупантов на территории Украины. Он убежден, что россияне еще заплатят за содеянное.

Президент Динамо не сомневается в победе Украины

Суркис прокомментировал полномасштабную войну на Украине. Он подчеркнул, что только одна армия сражается честно, другая – воюет с мирным населением.

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"То, что сейчас происходит на украинской земле, это настоящая человеческая катастрофа. Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия только одна – Вооруженные силы Украины. С российской стороны – это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо", – отметил президент Динамо.

По его словам, действия российских войск не останутся безнаказанными.

Военные преступления россиян не останутся безнаказанными, я уверен, что рано или поздно они заплатят за все, что совершили в Украине,

– подчеркнул Суркис.

Также он не сомневается в победе Украины. Президент киевлян убежден, что наши ВСУ уничтожат врага полностью.

"Это война за выживание украинского народа. Россияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже исчезла. Мы верим в победу Украины, верим, что наши Вооруженные силы разгромят противника и вернут его туда, откуда он пришел. От меня лично и от всего Динамо", – добавил владелец киевского клуба.

. Игроки Динамо уехали за границу, чтобы провести серию благотворительных матчей в поддержку Украины. Первый поединок намечен на 12 апреля. Киевляне сыграют против варшавской Легии.