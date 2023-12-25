"Выглядел, как д*рьмо": Чисора высмеял россиянина за позорное поражение в Эр-Рияде

Ветеран бокса Дерек Чисора жестко прошелся по россиянину Арсланбеку Махмудову. Бывший чемпион WBA Inter-Continental без шансов уступил немцу Агиту Кабайелу.

В ночь с 23 на 24 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялось грандиозное боксерское шоу, главным событием которого был бой Джошуа – Валлин. В андеркарде этого поединка встретились россиянин Арсланбек Махмудов и немец Агит Кабайел.

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Россиянин опозорился в Эр-Рияде

До начала поединка россиянин считался фаворитом боя. За свою профессиональную карьеру 34-летний боксер еще ни разу не проигрывал. Однако в противостоянии с Кабайелой продемонстрировало свою полную несостоятельность. Немец с первого раунда превосходил соперника, а в четвертом зажал Махмудова у канатов, нанося мощные удары по туловищу. Судья вынужден был остановить одностороннее избиение и досрочно завершил бой.

Британский ветеран Дерек Чисора прокомментировал поражение Махмудова, не подбирая слов.

Кабайел был невероятный, но россиянин выглядел как дерьмо. Он просто слишком велик. Он выглядел как дерьмо, его отшлепали,

– сказал Чисора.

Отметим, что Махмудов на боксерском ринге представляет Канаду. Таким образом, промоутеры нашли способ оставить представителей страны-агрессора в престижных турнирах.

Видеообзор боя Махмудов – Кабайел