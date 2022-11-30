Россиян выметают из мирового спорта: Международная федерация стрельбы получила нового президента

Итальянец Лучано Росси победил российского олигарха Владимира Лесина на выборах президента Международной федерации стрелкового спорта. Еще один друг Путина последовал за военным кораблем.

Российский спорт продолжает платить цену за неспровоцированную агрессию РФ против Украины. Еще одна международная федерация лишилась руководителя, представлявшего страну-агрессора.

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Поражение любителя Путина

На выборах президента Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) итальянец Лучано Росси победил действующего руководителя организации российского миллиардера Владимира Лисина.

Ранее олигарха неоднократно призывали публично осудить вторжение России в Украину. Компания Лисина связана с поставками стали для российской армии и участием в программе производства ядерного оружия.

На выборах итальянец Росси получил 136 голосов поддержки против 127 у Лисина. Такой результат ошеломил любителя Путина и он сразу покинул зал после оглашения итогов голосования.

Как видим, несмотря на сумасшедшие деньги, которые имеет олигарх, его лишили престижной должности.

Олимпийские федерации зачищают от россиян

После поражения Лисина и решения другого олигарха, Алишера Усманова, покинуть свой пост в Международной федерации фехтования, ни одну олимпийскую международную федерацию не возглавляют россияне.

Россиянин Умар Кремлев продолжает оставаться президентом Международной боксерской ассоциации, но она не признана Международным олимпийским комитетом.

Что известно о Лучано Росси