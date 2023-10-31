Тревожный намек: сборную России по хоккею предварительно включили в программу Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет продолжает оттягивать момент с окончательным решением по поводу участия или неучастия российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024. Однако предшествуют этому решению неприятные "колокольчики".

Сначала россиян и белорусов допускают в Паралимпиаду-2024. А теперь российская сборная сенсационно появилась в списке национальных команд по хоккею в программе зимних Олимпийских игр, который пройдет в итальянском Милане в 2026 году.

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Неприятный "колокольчик" для цивилизованного мира

31 октября Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала предварительные группы финального зимних Игр-2026. Россия заняла первое место в группе. И такой неприятный жест IIHF сделала еще до официального решения МОК о допущении или недопущении россиян и белорусов к летним Олимпийским играм еще в 2024 году.



Россия в предыдущем списке групп Олимпиады-2026 по хоккею / Скриншот с IIHF

В случае, если официально россияне и белорусы будут допущены к Олимпийским играм, тогда в финальной части соревнований по мужскому хоккею сборная по вражеской стране Владимира Путина сыграет против США и двух соперников, которые отбираться туда по итогам квалификации (Q1 и Q2).

Что касается белорусской сборной, она находится в финале квалификации в группе "D", в которой еще присутствуют Словакия, Казахстан и еще одна команда Q6.

Украина вместе с Польшей, Кореей и пока неизвестной командой Q7 в группе "J".

Зимние Олимпийские игры-2026 традиционно состоятся через два года после летней Олимпиады-2024 в Париже. Зимние соревнования 4-летия примет итальянский Милан – с 6 по 22 февраля 2026 года.