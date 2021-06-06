Россия требует запретить форму сборной Украины на Евро-2020: оккупантов достала карта с Крымом

Сборная Украины по футболу представила форму, в которой выступит на чемпионате Европы по футболу. Один из главных элементов – карта Украины на форме. Именно это достало россиян.

На форму сборной Украины нанесена карта страны. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

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Напоминание россиянам о том, что Крым – это территория Украины, хотя и временно оккупированная, вызвала соответствующий шквал. И депутаты требуют ее запретить только на основе того, что видение ситуации с Крымом "разнится с позицией России". Хотя весь мир считает Крым оккупированным, кроме России.

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некой политической позиции, которая отличается с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться", – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, это "политическая провокация", и здесь свое слово должен выразить УЕФА.

Вот только на основе чего УЕФА может запретить сборной Украины использовать форму, на которой изображена карта страны – не уточнил.

Своими мечтами о том, что УЕФА может запретить форму сборной Украины, поделился и почетный президент российского футбольного союза Виталий Колосков. Он и дальше убежден, что украинцы нарушают регламент.

"Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой не имеют права", – убежден Колосков.

Вот только он забыл, что об этом именно он говорил и в 2018 году, когда впервые была нанесена надпись "Слава Украине!" на форму нашей команды. И тогда он тоже апеллировал к регламенту. С тех пор прошло три года, а форму сборной Украины так никто и не запретил.