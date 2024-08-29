Ольга Харлан вспомнила, как Россия пыталась соблазнить ее деньгами в обмен на смену гражданства

На Играх-2024 в Париже Ольга Харлан стала самым титулованным олимпийским призером в истории Украины. Фехтовальщица из Николаева завоевала две медали и теперь в ее активе есть шесть наград.

Впрочем, были те, кто желал, чтобы этого не произошло. Наша легендарная спортсменка рассказала, что ей предлагали сменить гражданство.

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Когда и где состоялось предложение

По словам украинской чемпионки, произошло это после Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Конечно же, как это всегда бывает, свои влажные фантазии пыталась реализовать Россия.

Страна-агрессор хотела, чтобы Ольга Харлан представляла ее сборную. Нашей фехтовальщице предлагали огромные деньги, однако она даже не рассматривала этот вариант.

После Лондона мне предлагали выступать за Россию. Это же страна о "бенефитах"... Были какие-то конкретные суммы? Я не помню, если честно. Я помню, что даже не думала. Говорю: "Нет, я не смогу". Я не смогу быть против своей команды. У меня не было такого, что я буду там фехтовать, это только бизнес – нет, я не смогу. Я хочу быть дома, хочу быть в Украине и представлять нашу страну. Вот так,

– сказала Харлан.

Интересно. После Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан выставила на аукцион свою чемпионскую саблю. Она была продана за 10 миллионов гривен – все средства пошли на помощь Силам обороны Украины.

Напомним, что раньше украинская фехтовальщица рассказала, планирует ли участвовать в Олимпиаде-2028. По словам Харлан, все будет зависеть от возможностей ее тела.