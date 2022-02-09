Россия попала в допинг-скандал на Олимпиаде-2022: ее могут лишить золотой медали

На зимней Олимпиаде-2022 разгорелся первый скандал, связанный с допингом. Причастными к нему оказались российские спортсмены.

Допинг у россиян

Сборная России выиграла командные соревнования в фигурном катании. Однако церемония награждения победителей так и не состоялась. Она была запланирована на понедельник, 7 февраля. Однако ее впоследствии перенесли на вторник. А уже после этого отложили на неопределенный срок.

Сборную Олимпийского комитета России представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева и пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

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По данным журналистов с места происшествия, причиной стала положительная допинг-проба у одного из представителей ОКР. Кого именно – не указывается.

Позже в Международном олимпийском комитете подтвердили, что ведется расследование, которое они проводят вместе с Международным союзом конькобежцев. А из-за того, что в нем фигурируют призеры Олимпиады, организаторы стараются все сделать правильно с юридической стороны.

Возникшая проблема касается пробы, сданной перед началом Олимпийских игр.

В среду 9 февраля, четверо из шести российских фигуристов не вышли на тренировку. Связано ли это с допинг-скандалом – неизвестно.

Стоит напомнить, что сборная ОКР выиграла золотые медали в командном соревновании. Серебряными призерами стала сборная США, а команда Японии завоевала бронзу. Если у россиян заберут золотые медали, то сборная Канады получит бронзовые награды.