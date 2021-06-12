Россия отказалась становиться на колено перед матчем Евро-2020 в поддержку BLM: фото

Перед матчами Евро-2020 есть традиция становиться на одно колено в поддержку борьбы с расизмом. Однако российские футболисты решили проигнорировать это перед матчем против Бельгии.

В субботу, 12 июня, сборная России в Санкт-Петербурге стартовала матчем против Бельгии на Евро-2020.

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Бельгийские футболисты перед матчем стали на одно колено в поддержку BLM. Зато российские футболисты отказались от этого.



Российские футболисты отказались встать на колено в поддержку BLM / Фото Getty Images

Кроме того, российские болельщики на трибунах свистом встретили поступок бельгийской сборной.