"Россия, иди нах*й" больше не мат, а гражданская позиция, – Александр Денисов

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов выразил свое мнение по поводу полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Эта позиция стала уже украинским лозунгом.

Прекрасный ответ украинцев

На своей странице в фейсбуке Александр Денисов опубликовал пост, привлекающий внимание его друзей. Спортивный журналист вспомнил ответ украинских пограничников, стоявших на обороне острова Змеиный.

Браво Горжусь тем, что я украинка – Свитолина перечислит все свои призовые украинской армии

Он назвал эту фразу гражданской позицией всех украинцев.

Мы живем в мире, где "Россия, иди на**й" больше не мат, а гражданская позиция,

– написал Денисов.

Напомним, что речь идет об ответе украинских пограничников, оборонявших от российских войск остров в Черном море – Змеиный.

Слова, ставшие символом несокрушимости украинцев

Корабль оккупантов подошел к берегам суши и призвал украинских защитников сложить оружие, опустить руки и сдаться. Но услышали то, чего явно не ожидали. Ответ украинцев был четким и лаконичным: "Русский военный корабель, иди нах*й".

Теперь этот замечательный ответ россиянам украшает рекламные щиты украинских городов и соцсети украинцев. Наши ребята защищали остров, после чего с ними исчезла связь. Допускали, что все украинцы погибли.

26 февраля появилась обнадеживающая информация о том, что есть надежды, что все украинские защитники острова Змеиный живы.

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