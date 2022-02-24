Россия, Беларусь, остановитесь, – Белодед призвала страну-агрессора прекратить боевые действия

Знаменитая украинская спортсменка, самая молодая в истории двукратная чемпионка мира по дзюдо 21-летняя Дарья Белодед, эмоционально отреагировала на ночное вторжение России в Украину.

Украинская дзюдоистка прокомментировала агрессию со стороны России.

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"Сегодня я проснулась в 6 утра от выстрелов в Киеве, у меня нет слов, я очень боюсь и молюсь за своих родных и мою страну.

Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что такое может быть. Для чего? Зачем разрушать жизни людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить!" – написала Белодед.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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