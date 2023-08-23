А где любовь к Африке: в России во время матча жестоко избили камерунского арбитра - видео

Россияне продемонстрировали свое настоящее лицо во время одного из матчей местной любительской лиги. Вся любовь к странам и представителям Африканского континента оказалась мыльным пузырем.

Показательный инцидент произошел во время поединка Северо-Западной лиги (любительский дивизион), в котором встречались команды из Челябинска – Бажов и Катрен. Судить встречу пришлось арбитру из Камеруна Жоржу Максиму, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Еще одни спонсоры войны против Украины: соперник Динамо купил игрока у российского ЦСКА

"Русский мир" во всей красе

После одного из игровых моментов судья показал красную карточку нападающему Бажова Титалу Снджояну. Такие действия арбитра не понравились брату футболиста. Телман Снджоян начал высказывать претензии арбитру, а затем дал пощечину.

Камерунец показал красную карточку и второму россиянину, но это лишь разожгло конфликт. Сджоян схватил Максима за ноги и борцовским приемом повалил его на газон. К потасовке присоединились другие участники матча.

Россияне избили арбитра из Камеруна: смотрите видео

По сообщению российских СМИ, участники потасовки серьезно не пострадали. Судья отказался комментировать произошедшее. Позже появилась информация, что российский футболист получил пожизненную дисквалификацию и штраф в размере 5 тысяч рублей.