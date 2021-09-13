В России уволили арбитра, который отобрал у Украины Евро-2012

Российский футбольный союз уволил Виктора Кашшаи с должности главы судейского департамента. Наши географические соседи затеяли перестройку судейского корпуса.

Бывший венгерский арбитр, известный украинским болельщикам по незасчитанному голу Марко Девича в ворота Англии на Евро-2012, выполнял свои обязанности с 9 января прошлого года.

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"Мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане", – написал Кашшаи.

С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых работали в топовых матчах. Не забыл Кашшаи похвастаться и успехами на оставленном поприще.

Что известно о Кашшаи

Кашшаи объявил о завершении карьеры рефери в конце 2019 года. В 2011-м венгр обслуживал финал Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед (3:1). В том же году он был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.