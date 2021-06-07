В России предложили создать форму сборной с контуром Российской империи с Украиной и Польшей

В России никак не успокоится в ситуации с формой сборной Украины. И даже после заявления УЕФА о том, что никаких нарушений не было, там продолжают искать новые причины для скандала.

Продолжает о себе напоминать все тот же депутат Госдумы России Дмитрий Свищев. Именно он первым требовал от УЕФА запретить форму сборной Украины. Не добившись положительного для себя решения, теперь российский депутат угрожает, что это породит территориальные претензии.

"Как бы УЕФА не открыла ящик Пандоры: Венгрия может прийти с претензией на Западную Украину, Польша – на Львов. Огромное количество территориальных претензий, которые существуют в мире", – угрожает Свишев.

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Он же убеждает, что "территория Крыма – часть территории Российской Федерации". Хотя ООН это не признает, а УЕФА и ФИФА используют именно решение международного сообщества в отношении стран. Именно поэтому крымские клубы, которые имеют российскую регистрацию, не могут не то, что выступать в еврокубках, но и участвовать в РПЛ.

Что касается территориальных претензий, то Свищев угрожает не только Украине, но и другим европейским странам.

"Не думаю, что нашим европейским соседям будет интересно и приятно, когда Россия сможет выступать с картой Российской империи начала XX века, куда входят и Украина, и Польша, и Финляндия. Если хотят, можно выступать в такой форме", – убежден Свищев.

Форма сборной Украины и скандальная реакция России