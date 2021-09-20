В России пьяный судья устроил "цирк" на матче детских хоккейных команд: видео
Источник:телеграм Baza
Хоккейный матч детских команд в России мог завершиться фатально. Судья поединка вышел на лед в состоянии алкогольного опьянения.
Арбитр устроил на льду настоящее зрелище
Матч детских хоккейных команд в России Спартак Спорттех – Академия Харламова начался со скандала. Главным актером в нем стал арбитр поединка.
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Судья выпил алкоголь перед началом встречи и пьяным вышел на лед судить матч. Рефери не мог держать равновесие, постоянно падал на лед, а главным помощником арбитра в такой ситуации был бортик. Со стороны такое поведение мужчины выглядела забавно. Создавалось впечатление, что он впервые в своей жизни вышел на лед, но дело было в другом.
Зрители на трибунах подумали, что судья плохо навострил свои коньки перед матчем. Но уже после пяти стартовых минут стало все понятно – нетрезвый рефери. Встреча была приостановлена. А судью заменили.
Пьяный судья в матче детских команд: видео