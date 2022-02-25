В России отменяли все этапы Кубка мира по лыжным гонкам из-за вторжения в Украину

Соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), которые должны были проходить в России, перенесли в другие места или отменили. Об отказе выступать в Российской Федерации уже заявляли титулованные спортсмены: Тереза Йохауг и Йоханнес Клебо.

В целом отменяли 6 этапов Кубка мира по лыжным гонкам в России:

этап кубка мира по скикроссу, который должен был длиться с 25 по 27 февраля в Солнечной Долине;

два этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Москве и Ярославле;

два этапа женских прыжков с трамплина в Нижнем Тагиле и Чайковском;

этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

Стоит внимания МОК призвал все Федерации перенести или отменить любые соревнования в России и Беларуси

Спортсмены, которые уже прибыли в Россию, покинут ее территорию в ближайшее время.

После тщательных консультаций с заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников все соревнования Кубка мира, оставшиеся до конца сезона-2021-22, будут отменены или перенесены в другое место,

– говорится в сообщении.

"Участники двух стартов, которые были запланированы на эти выходные, уже находятся в России. FIS работает над тем, чтобы обеспечить их быстрое возвращение домой", – добавили в FIS.

Также отметили, что расписание соревнований может быть пересмотрено.