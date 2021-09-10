В России футболисты и болельщики избили арбитра до потери сознания: видео

В матче любительских команд в российском Иркутске футболисты напали на арбитра из-за назначения пенальти. Удар был настолько мощный, что судья потерял сознание.

Драка произошла в матче между командами Виктория и Пахтакор еще 1 сентября. При счете 1:1 на 85-й минуте арбитр матча Антон Рженев назначил пенальти в ворота Пахтакора.

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Такое решение не понравилось игроку команды Бобомуроду Алланазарову. Поэтому он с кулаками набросился на арбитра. И один раз таки попал. Арбитр сразу дал свисток об окончании матча.

В то время с трибун к эпицентру событий прибежал Дилмурод Капланов. Это – тоже игрок Пахтакора. Но в этом сезоне он сыграл за команду лишь один матч, в котором получил красную карточку. После этого он был дисквалифицирован на три года за потасовку с арбитром – до 26 мая 2024 года.

Капланов подбежал к арбитру сзади и нанес ему удар в голову. От этого удара Рженев потерял сознание и упал на газон.

Видео нападения на арбитра во время матча в Иркутске

Федерация футбола Иркутска дисквалифицировала Алланазарова на три года.

Кроме того, Федерация и арбитр Рженев подали заявление с просьбой привлечь Бобомурода Алланазарова и Дилмурода Капланова к уголовной ответственности. Им грозит до семи лет лишения свободы.