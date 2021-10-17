В России чемпионат на десять голов сильнее, чем украинский, – воспитанник Динамо Мищенко

Бывший футболист Ворсклы и Динамо Олег Мищенко поделился мнением о том, что украинские игроки выступают в чемпионате России. Мищенко в 2016 году перешел в российский Амкар.

Мищенко: Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине

Футболист признался, что получил много критики в свой адрес после перехода в Амкар. Однако, по словам Мищенко, с глазу на глаз никто не решался его обидеть.

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Игрок отметил, что у него было предложение перейти в греческий Панатинаикос, но он не жалеет, что выбрал Амкар. Мищенко объяснил свой выбор тем, что в России, по его мнению, он мог скорее перейти в более сильный клуб. Украинец мечтал играть за Спартак Москва.

Мищенко убежден, что переходы украинских футболистов в российские клубы с политической точки зрения неправильные.

Две стороны медали. Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же... С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит?,

– заявил футболист.

32-летний воспитанник Динамо утверждает, что российский чемпионат пока сильнее, чем украинский. Впрочем, Мищенко добавил, что сборная Украины сильнее российской команды.

"То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш – это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их – это тоже факт", – отметил игрок.

Футболист считает, что украинский чемпионат с 2010 до 2016 года был намного сильнее российского.

Но сейчас Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и у нас были качественнее футболисты,

– сказал Мищенко.

Экс-игрок Ворсклы поддержал футболиста сборной Украины Дмитрия Иванисеню, который перешел в российский клуб Крылья Советов.

"Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В Амкаре зарабатывал больше, чем в украинских клубах – 30 000 долларов в месяц. Когда-то в Ворскле тоже были хорошие зарплаты – 20 – 30 тысяч долларов. Когда был жив Олег Бабаев, платили солидные деньги", – рассказал Мищенко.

Мищенко об отношении к России: Нейтральное

Футболист отметил, что нейтрально относится к России, однако из-за войны не хочет высказываться хорошо или плохо.

"У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна – мне неинтересно говорить о ней, если честно. У каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу", – резюмировал игрок.