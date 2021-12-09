Роскошный удар Костюк претендует на звание лучшего в сезоне: видео момента

Сразу несколько ударов теннисисток претендуют на звание лучшего в сезоне. Здесь не обошлось без украинки Марты Костюк.

Доиграла эпизод до конца

19-летняя теннисистка из Киева смогла пробиться в финальное голосование за звание "Лучший удар сезона". Марта Костюк выделилась в матче турнира WTA250, который проходил в турецком Стамбуле.

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В поединке против россиянки Дарьи Касаткиной украинке удалось добежать до сверхсложного мяча. Костюк достала его уже почти вплотную к сетке и отправила красивым укороченным на сторону корта соперницы. Российская теннисистка не имела уже никаких шансов.

Именно этот удар Костюк ранее победил в голосовании в твиттере на странице WTA. Болельщики отдали украинке 41% голосов. Данный турнир в Стамбуле стал довольно успешным для Марты. Теннисистка добралась до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке соревнований из Румынии Сорани Кирстя.

Не единственный матч с участием Костюк

. Костюк занимает 50-ю позицию в рейтинге WTA. Марта попала в предварительный список участниц основной сетки турнира Australian Open-2022.

Борьбу украинке навяжут сразу четыре соперницы. Отметим, что один из ударов оппоненток был сделан в матче против Костюк. Хотя Марта в том розыгрыше делала куда более космический удар, но он не стал победным на корте. Украинка умудрилась пробить между ног, находясь к корту спиной. Этот выстрел едва не принес победу Марте, но Се Шувей из Тайваня вытянула удар.

Кто попал в голосование

Се Шувей (1/32 турнира в Абу-Даби)

Белинда Бенчич (четвертьфинал в Аделаиде)

Бьянка Андрееску (1/16 соревнований в Майами)

Марта Костюк (1/16 стадия в Стамбуле)

Гарбинье Мугуруса (1/16 турнира в Риме)

Удар Марты Костюк, претендующий на победу: видео