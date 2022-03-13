Россию и Беларусь официально отстранили от участия в Универсиаде-2022

Международная федерация студенческого спорта (FISU) осудила российское вторжение в Украину при содействии Беларуси и его влиянии на украинский народ, в том числе на украинское студенческое спортивное сообщество.

FISU поддержала Украину

Федерация подтвердила, что российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта этих стран не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.

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Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года.

"Два студенческих чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира FISU среди студентов в Беларуси, запланированные на 2022 год, ранее были отменены. Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, не будут проведены в России", – говорится в сообщении.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены не примут участие в летней Универсиаде, которая состоится с 26 июня по 7 июля в Чэнду.

Также FISU учредило специализированный фонд для предоставления финансовой поддержки украинскому студенческому спортивному сообществу. В первую очередь фонд будет использоваться для гуманитарной помощи и содействия участию Украины в соревнованиях и мероприятиях FISU в этом году.