Российские клубы отстранили от баскетбольной Евролиги

Санкции против российского спорта чуть ли не с каждым днем ​​начинают увеличиваться. Однако даже таких наказаний мало представителям страны-агрессора, чтобы прокомментировать безумные действия своей власти.

Очередные санкции для российского спорта

Российские клубы не смогут поучаствовать в Евролиге и Кубке Европы по баскетболу в сезоне-2022/2023. Соответствующее решение принял Исполнительный совет баскетбольной Евролиги.

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Совет согласовал состав команд-участниц на следующий сезон, среди которых не были включены клубы из России. Однако позиция организаторов также не вполне понятна, поскольку они объяснили это решение "событиями, связанными с продолжающейся в Украине войной", вопросами безопасности участников турнира, а также появлением "трудностей для команд" из-за международных санкций, ограничивающих авиапутешествия и предоставление виз спортсменам, проживающим в России.

К тому же Евролига руководствовалась решениями других спортивных организаций, в частности, Международного олимпийского комитета, УЕФА (футбол), ФИБА (баскетбол) и главных международных федераций по гандболу, хоккею и волейболу.

В минувшем сезоне Евролиги выступали три российских клуба: ЦСКА Москва, Уникс (Казань) и Зенит (Санкт-Петербург).

Эти команды так и не доиграли в прошлом сезоне, поскольку против российских клубов в феврале ввели санкции, связанные с полномасштабным вторжением России на территорию Украины.

Ранее российские клубы вместе с белорусскими были также недопущены и в Лигу чемпионов.

Украинский Прометей был отмечен в списке команд, которые организаторы согласовали для участия в Кубке Европы.