Россияне убили моего друга на блокпосте, — Коваленко рассказал жуткую историю из Херсона

Футболист Специи и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал о зверствах путинской орды. Рашисты убили его друга.

Коваленко рассказал о смерти друга

Украинский футболист родился в Херсоне, там проживают его родные и друзья. Он рассказал жуткую историю об оккупантах.

Читайте также Животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами – экс-тренер Динамо

"Смерть? У меня есть фото моего друга. Пять дней он скрывался в укрытии, а потом попытался скрыться. Он сел в машину вместе с братом и девушкой", – сказал Виктор.

К сожалению, его товарищу не удалось уехать, орки убили знакомого футболиста.

На первом блокпоста российские военные остановили автомобиль и убили двоих мужчин. Даже тела для погребения не вернули. Девушку держали три часа, затем отпустили. Она сбежала с криками,

– добавил футболист.

В нынешнем сезоне Коваленко сыграл за Специю 19 матча, где забил один гол и отдал 4 ассиста.