Россияне убили моего друга на блокпосте, — Коваленко рассказал жуткую историю из Херсона
Источник:Fantacalcio.it
Футболист Специи и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал о зверствах путинской орды. Рашисты убили его друга.
Коваленко рассказал о смерти друга
Украинский футболист родился в Херсоне, там проживают его родные и друзья. Он рассказал жуткую историю об оккупантах.
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"Смерть? У меня есть фото моего друга. Пять дней он скрывался в укрытии, а потом попытался скрыться. Он сел в машину вместе с братом и девушкой", – сказал Виктор.
К сожалению, его товарищу не удалось уехать, орки убили знакомого футболиста.
На первом блокпоста российские военные остановили автомобиль и убили двоих мужчин. Даже тела для погребения не вернули. Девушку держали три часа, затем отпустили. Она сбежала с криками,
– добавил футболист.