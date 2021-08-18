Роналду выступил с официальным заявлением о своем будущем в Ювентусе

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал сообщение в инстаграме на тему своего будущего и информации о возможном возвращении в Реал.

Ранее сообщалось, что Ювентус все еще рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. Одним из основных претендентов на португальца назывался Реал.

Смотрите также Сможет ли Месси стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции

"Тот, кто меня знает, понимает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше разговоров и больше дела – это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию. Больше, чем неуважение ко мне, как к человеку и как игроку, является легкомысленное освещение моего будущего в СМИ – это неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу", – написал Роналду.

Моя история в Реале написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе "Бернабеу", а также в умах каждого фаната клуба. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов на все вызовы, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное – просто разговоры,

– подытожил он.

Роналду не собирается уходить из Ювентуса