В пятницу, 1 декабря, в Про-лиге Саудовской Аравии произошло противостояние двух лидеров. На поле сошлись Аль-Хиляль и Аль-Наср.

Первая часть матча лидеров окончилась бескомпромиссной борьбой и нулями на табло. Хозяева встречи сохранили результативные удары на второй тайм. Аль-Наср вообще на другие поединки.

Вот так Роналду грозит иск в США: его обвиняют в продвижении Binance

Ироническая улыбка и поцелуи

Во второй части матча мяч трижды влетал в сетку ворот гостей, которые не смогли ответить хотя бы голом престижа. В компенсированное до поединка время Аль-Хиляль остался в меньшинстве после изъятия центрбека Али Аль-Булаихи. Но это не изменило общую картину встречи.

Финальный свисток зафиксировал разгром от хозяев поля 3:0. Даже Криштиану Роналду не спас гостей от погрома, оставив поле без результативных действий.

Самый интересный эпизод произошел после свистка на перерыв, когда Роналду уходил в подтрибунное помещение. Фанаты соперника пытались спровоцировать CR7 на эмоции, когда начали скандировать фамилию Месси.

На эти скандирования Роналду отреагировал улыбкой и отправил на трибуны воздушные поцелуи.

Видео реакции Роналду

Отметим, что эта победа Аль-Хиляля еще увеличила его отрыв над Аль-Насром. Теперь отставание клуба Роналду составляет 7 баллов – 41 против 34-х у Аль-Насра.

Что касается Роналда, то 38-летний португалец забил уже 18 голов в 20 матчах. Также в его активе 9 ассистов. Криштиану настроен продлить контракт с саудовским клубом, с которым у него сотрудничество до конца июня 2025-го.