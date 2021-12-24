Роналду резко упал в цене на Transfermarkt: его нет даже в топ-50 самых дорогих игроков АПЛ

Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Англии. Многие из них потеряли в своей стоимости. В том числе и Криштиану Роналду.

Сплошное падение

В 2021 году трансферная стоимость Роналду, по данным Transfermarkt, постоянно снижалась. 29 декабря 2020 года его оценили в 60 миллионов евро. А уже 23 марта 2021 года – 50 миллионов евро.

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Не слишком удачное выступление на Евро-2020 – и цена на Роналду снова упала – на этот раз до 45 миллионов евро (1 июля 2021 года).

А в 2022 год португалец войдет с ценником в 35 миллионов евро. Это самая низкая цена на него за 14 лет. Меньше он оценивался в апреле 2007 года, когда тоже выступал за Манчестер Юнайтед.

Transfermarkt разместил Роналду аж на 76-е место в рейтинге самых дорогих игроков АПЛ. Хотя с такой же ценой в 35 миллионов евро есть еще 13 футболистов.

Тройку лидеров АПЛ же занимают Гарри Кейн, Мохамед Салах и Ромелу Лукаку. Каждого из них оценили в 100 миллионов евро.